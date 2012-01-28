Мер Немирова заперечує участь у ДТП із збитим СБУ-шником

Мер Немирова Олександр Качур заперечує свою причетність до наїзду на одного з керівників Вінницького обласного СБУ, передає розмову з ним Gazeta.ua.



"Я взагалі не розумію, про що йдеться. І чому міліції так хочеться саме мене звинуватити в цьому. Не знаю, кому це вигідно. Так, був у той день на вокзалі, проводжав свою дружину в Одесу на навчання. Але нікого не збивав" , - сказав він.



Як повідомляв УНІАН з посиланням на начальника Управління МВС України у Вінницькій області Валерія НОНІКА, Олександр КАЧУР увечері 23 січня на автомобілі збив одного з керівників обласного управління Служби безпеки України і зник з місця ДТП.



«Інцидент мав місце на переході. Він (співробітник СБУ. - УНІАН) був поза службою, зустрічав з поїзда свою дружину і йшов разом з нею до автомобіля. Далі, що і як сталося - з'ясовується. Я на місце приїхав пізніше», - сказав В.НОНІК.



За його словами, зараз законність всіх матеріалів справи вивчає прокуратура.



«Усі матеріали вивчає прокуратура - він (водій. - УНІАН) з місця пригоди зник, ми навіть не знали, який був номер машини, потім ми з'ясували, що це дійсно мер міста Немирова КАЧУР, він не відмовляється від своїх порушень», - сказав В.НОНІК.