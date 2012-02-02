У Донецькій області під гаслом «Донбас - не Лас-Вегас» почалася боротьба регіональної влади з гральним бізнесом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

У повідомленні зазначається, що в даний час відповідно до доручення голови Донецької ОДА Андрія ШИШАЦЬКОГО Головним управлінням МВС України в Донецькій області проводиться комплекс організаційних і практичних заходів, спрямованих на закриття незаконної гральної діяльності.

Так, з початку 2012 року в Донецькій області правоохоронці за фактами виявленого грального бізнесу вже порушили 9 кримінальних справ, закрили 35 ігрових залів, вилучили 407 ігрових автоматів.

ОДА звернулася до громадськості та журналістів із проханням брати активну участь у виявленні ігрових закладів у регіоні.

У повідомленні зазначається, що в регіоні як наочна агітація розповсюджуються плакати з гаслом «Донбас - не Лас-Вегас», із зазначенням відкритої телефонної «гарячої лінії» (062) 307-36-15. За цим номером жителі області тепер можуть повідомити, де працює ігровий зал. Ця інформація буде оперативно передана органам внутрішніх справ, які вживуть відповідних заходів, наголосили в ОДА.

«Для того щоб перемогти гральний бізнес у регіоні, потрібне обопільне бажання місцевої влади, правоохоронних органів і небайдужих людей. На цьому завжди акцентує увагу губернатор Донецької області А.ШИШАЦЬКИЙ», - повідомляє ОДА.

Нагадаємо, Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні» Верховна Рада України ухвалила ще 15 травня 2009 року.