Переможці національної премії “Телетріумф” (список по 18 номінаціях)

Сьогодні у Національному палаці “Україна” в Києві відбулося нагородження премією у галузі вітчизняного телебачення „Телетріумф”.

Як повідомляв УНІАН, визначенню переможців у 18 номінаціях передувало голосування експертної колегії, до якої увійшли відомі фахівці телерадіосфери, телекритики, громадські діячі.

Лауреатами Національної премії у галузі телебачення «Телетріумф-2007» стали:

Ведучий інформаційної передачі: Олена ФРОЛЯК, «Факти», телеканал ICTV.

Підсумкова (аналітична) передача: «Факти тижня з Оксаною Соколовою», ICTV.

Інформаційна передача (новини): проект «Вікна – новини», СТБ.

Навчальна, пізнавальна, культурологічна, соціальна передача: Програма «Документ», цикл «Собор на крові», телеканал «1+1».

Розважальна програма: «Танці з зірками», «1+1».

Ведучий розважальної передачі: Тіна КАРОЛЬ та Юрій ГОРБУНОВ, «Танці з зірками», «1+1».

Документальний фільм (серіал): «Війна та мир», «Інтер».

Репортер: Андрій ЦАПЛІЄНКО, серія репортажів для програми новин «Подробиці», телеканал «Інтер», Віктор СОРОКА, «Факти тижня з Оксаною Соколовою», ICTV.

Дитяча програма: «Срібний апельсин», телеканал «Україна».

Інформаційно-розважальна передача: «Чорним по білому», «1+1».

Місцеві новини: «Підсумки», телеканал «Люкс», Львів.

Музична передача: «Шанс», «Інтер».

Регіональна передача: переможця не визначено (претендували “Велика мандрівка” (ПП ”НТА - Незалежне телевізійне агентство”) та “Кнайпи старого міста” (ЗАТ “Телерадіокомпанія Люкс”)).

Спеціальний проект (позажанрова передача): Всеукраїнська премія «Гордість країни – 2006», Новий канал.

Спортивна передача: «Гол!», Новий канал.

Телевізійний дизайн: Телевізійний дизайн каналу «1+1».

Художній фільм (серіал): переможця не визначено (претендували “Жага екстриму” (телеканал “Студія 1+1”) та “Не наїжджайте на Діда Мороза” (МК ТРК ICTV)).

Лауреатом нагороди «Фаворит телепреси» стала інформаційна програма «Вікна-новини» каналу СТБ. Як нагадує «Телекритика», переможця нагороди було визначено експертами в ході «круглого столу».

Експертну раду нагороди «Фаворит телепреси-2007» склали представники наступних українських ЗМІ: «Газета 24», «Главред», «Дело», «День», «Дзеркало тижня», «КоммерсантЪ», «Корреспондент», «МедіаБізнес», «Профиль-Украина», «РеклаМастер», «Телекритика», «Фокус», «Экономические известия».

Мета премії - в процесі прозорого обговорення фахівцями українського журналістського середовища національного телевізійного продукту щорічне обрання ТБ-програми, гідної визнання корпорацією медіа-оглядачів.