Прохідник метро загинув, вирівнюючи стіну котловану (3 фото)

Будівельний котлован майбутньої станції метро ”Олексіївська”, де загинув 51-річний прохідник метробуду Веніамін Повзанюк, в Харкові у вівторок, 4 вересня 2007 р. Повзанюк вирівнював відбійним молотком стіну котловану на будівництві станції метро, і на нього раптово обвалився великий шматок глини. Від отриманих травм чоловік помер ще до приїзду швидкої допомоги.

Фото Володимира Андрєєва / УНІАН