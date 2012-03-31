Скасовані всі ТУ на автомобільний бензин і дизпальне

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Владимир Павленко.

Він уточнив, що відповідні накази було видано Мінекономрозвитку 15 і 23 березня.

При цьому він зазначив, що скасування технічних умов не призведе до негативних наслідків на ринку нафтопродуктів. «Ці заходи, на нашу думку, не призведуть до негативних наслідків на ринку нафтопродуктів. В Україні діють державні стандарти на бензин автомобільний підвищеної якості та дизельне пальне підвищеної якості, дотримання яких дозволяє забезпечити ринок паливом необхідної якості в необхідному обсягну», - сказав В.Павленко.

При цьому він відзначив, що скасування реєстрації техумов є лише першим кроком щодо недопущення виробництва і реалізації на внутрішньому ринку неякісних бензинів і дизпального. У перспективі, відзначив він, планується ввести ліцензування виробництва моторних бензинів, дизпального та їх компонентів; затвердити технічний регламент вимог до автомобільних бензинів, дизельного і суднового палива, мазуту. Також планується визначити кінцевий термін переходу на стандарт Євро-4.

Як повідомляв УНІАН, у січні ц.р. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України продовжило дію стандартів виробництва бензинів і дизпального, що відповідають вимогам Євро-2 і Євро-3, до 1 липня 2012 року.

Зокрема, цим наказом продовжена дія ДСТУ 3868-99 «Пальне дизельне. Технічні умови» і ДСТУ 4063-2001 «Бензини автомобільні. Технічні умови».

Нагадаємо, на сьогоднішній день в Україні діють два стандарти якості нафтопродуктів: ДСТУ 4063-2001 (аналог Євро-2) і ДСТУ 4839-2007 (відповідає Євро-4 -5). У 2007 році було прийнято графік переходу на нові стандарти якості з паралельною відмовою від ДСТУ 4063-2001 з 1 січня 2011 року.

Проте наприкінці 2010 року тоді ще Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики (Держспоживстандарт) продовжив дію стандартів виробництва бензинів і дизпального, що відповідають вимогам Євро-2 і Євро-3, до 1 липня 2011 року, а потім Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція) продовжила дію старих стандартів на нафтопродукти до 31 грудня 2011 року.