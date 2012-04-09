Жертва Ландіка: Я весь час напружена, досі чекаю якоїсь каверзи

Постраждала під час конфлікту з депутатом Луганської міської ради Романом Ландіком Марія Коршунова в даний час перебуває в Києві та знову намагається робити кар`єру моделі.

Про це вона заявила в інтерв`ю газеті «Сегодня» (№ 74 від 9 квітня 2012 року).

Дівчина зізналася, що досі боїться Р.Ландіка. «Якось в суді він почав кидатися на грати і кричати, що посадить мене у в`язницю. Хоча в залі було багато охорони, я дуже злякалася. Вдома ще довго приходила до тями. І було страшно наступного дня знову йти до суду. Я весь час напружена, досі чекаю якоїсь каверзи, помсти від Ландіка. До речі, після цього інциденту в моєї мами на роботі (працює вихователем у дитсадку) почалися проблеми, їй довелося звільнитися. Думаю, це справа рук Ландіка», - сказала М.Коршунова.

За словами М.Коршунової, вона не ображається на тих людей, які були того вечора в ресторані «Баккара» і не вступалися за неї. «Адже вони знали, хто такий Ландік. І я дуже вдячна керівництву «Баккари», що вони надали запис. Адже могли теж злякатися депутата і стерти відео. До речі, коли я подавала заяву в міліцію, мене не намагалися відрадити, навпаки, сказали спасибі, що хтось нарешті зважився покарати його за беззаконня. І якби навіть я знала тоді, що мені доведеться пережити, все одно б написала заяву в міліцію на Ландіка. Таке не можна прощати!», - заявила М.Коршунова.

Крім того, дівчина відзначила, що важко переносить пережитий стрес і травми - перелом носа і струс мозку. «Медики мені не дали випустити емоції, що накопичилися, просто навіть поридати. У лікарні мені кололи заспокійливе. Але як тільки перестали колоти, все тіло покрилося плямами, вони страшно свербіли. Лікарі сказали, що так організм реагує на стрес. Тепер варто мені перенервуватися, знову з`являються плями. Я до цих пір сиджу на антидепресантах, стала дуже ранимою. Можу рознервуватися тільки від того, що хтось штовхне ненавмисно на вулиці. А в кафе ходжу лише вдень. Також після травми у мене порушено кровообіг у мозку. Двічі на рік потрібно проходити курс лікування. Це коштує кілька тисяч гривень. Швидше за все, мені доведеться лікуватися все життя», - сказала М.Коршунова.

Також вона сказала, що 320 тис. грн, які їй відшкодувала за завдану шкоду сім`я Р.Ландіка, витратила на лікування і адвокатів. Дівчина висловила обурення діями матері Р.Ландіка, яка подала позов до суду, вимагаючи, щоб М.Коршунова повернула гроші. «Я вважаю, що Ландік зобов`язаний був заплатити за моє лікування, яке мені довелося пройти з його вини», - сказала М.Коршунова.

Зараз вона намагається знову робити кар`єру моделі, яку неабияк зіпсував інцидент з Р.Ландіком. «У мене було на той момент кілька пропозицій роботи моделлю за кордоном, але ті компанії розірвали контракти. Це сталося після того, як про мене розпускали чутки нібито я знімалася в порно. Це брехня! Але в Європі не розбираються, правда чи ні, для них важлива незаплямована репутація. Поки що інших пропозицій не надходило. Але я лише нещодавно стала знову ходити на кастінги», - відзначила М.Коршунова.

Також вона повідомила, що створює правозахисну громадську організацію.

Довідка УНІАН. 4 липня 2011 року вночі в ресторані «Баккара» в Луганську депутат Луганської міської ради Р.Ландік побив М.Коршунову. Відеозапис побиття потрапив в інтернет.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.Ландіка за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено в розшук і затримано в Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.Ландіка екстрадували до України, а 24 вересня етапували до Луганська.

19 січня 2012 року Ленінський суд Луганська засудив Р.Ландіка до трьох років позбавлення волі з відстроченням від відбування покарання на два роки.

У квітні сім`я Р.Ландіка подала до суду цивільний позов до М.Коршунової з вимогою повернути 320 тис. грн матеріальної компенсації, що було їй надано.