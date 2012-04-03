Мати Ландіка вимагає від його жертви повернути компенсацію

Марія Коршунова готується до нової зустрічі з Романом Ландіком. Колишній депутат Луганської міськради і модель через три тижні можуть знову зустрітися у суді. Коршунова в ексклюзивному інтерв'ю ТСН Особливе розповіла, що Роман Ландік подав не лише апеляцію на вирок суду.

Мати Ландіка-молодшого позивається до Коршунової і вимагає повернути 320 тисяч гривень, які виплатили дівчині за моральну шкоду. У січні синові народного депутата Володимира Ландіка - Романові - дали три роки умовно за резонансне побиття Коршунової в ресторані. Марія виїхала з рідного міста і мріє зараз про нове життя.

"Сьогодні прийшла повістка на 24 квітня призначено, і на мене подали цивільний позов. Вимагають повернути компенсацію - 320 тисяч", - каже дівчина.

Марія вперше публічно зізнається, що батько Романа, народний депутат Володимир Ландік улітку за моральну шкоду заплатив їй 320 тисяч гривень. Тепер його дружина вимагає їх повернути.

"Вона пише, що це угода, і так, як це було без її згоди, вимагає її розірвати", - бідкається Коршунова.

Марія зізнається, що повернути гроші вона не може. Адже всі їх витратила на адвокатів, охоронців і лікування.

"Ну я спочатку відмовлялася від компенсації від цієї родини ... А потім коли я дізналася, скільки коштуватимуть послуги адвоката в цій резонансній справі ... І адвокат, лікування, потім почався суд, знову лікування. Я лікувала струс, потім я лікувала нерви, знову нерви, нерви".

Адвокат Романа Ландіка телефоном пояснила, що повістка до суду, яку отримала Марія Коршунова, до грошової компенсації стосунки не має і про позов їй нічого не відомо. Мова йде лише про апеляцію на вирок і зняття судимості з Романа.

Сама ж Марія Коршунова збирається підкорити столицю. Каже, у рідному Луганську роботу важко знайти, особливо тій, яку знає усе місто.

Марія вже розіслала свої світлини у модельні агентства і домовилася про перші співбесіди. У Луганськ повертатися поки не збирається. На судові засідання по справі Ландіка обіцяє відправити свого адвоката. Сама туди прийде лише за крайньої потреби.