В Ізраїлі затримали не депутата, а чийогось високопоставленого синка

Про це ZN.UA на умовах анонімності повідомив співрозмовник в ізраїльській поліції.



За словами джерела, під час затримання чоловік справді представився депутатом парламенту. На якій підставі затриманий користується дипломатичним паспортом - ізраїльській стороні не зрозуміло.



Поліцію до готелю викликали після того, як з номера, де жив чоловік з родиною, пролунали шум і лемент, в тому числі про допомогу. Співробітники органів правопорядку не знали кого заарештовують. Як розповіли свідки, абсолютно п'яний чоловік кричав, що він голова важливої парламентської комісії.



Про те, що сталося, стало відомо в МЗС Україні. Представники українського дипломатичного відомства подзвонили своїм ізраїльським колегам і попросили посприяти у звільненні громадянина України, який має дипломатичну недоторканність. Він був перевезений на територію посольства України.



Ізраїльська влада заборонили йому залишати територію посольства, що можна порівняти з фактичним домашнім арештом, який широко практикується в ізраїльській судовій системі. З території посольства він буде доставлений прямо до літака і депортований. Цілком ймовірно, це відбудеться ще сьогодні. Але якщо його дружина подасть заяву в поліцію, історія може затягнутися.



Ім'я затриманого ізраїльська влада поки не оприлюднюють на прохання української сторони.