Конфлікт водіїв закінчився вогнепальним пораненням

Про це повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в області.

Як уточнили в міліції, інцидент виник із того, що 21-річний водій "Mitsubishi" раптово «підрізав» "Mercedes" на вулиці Преображенській. Водій автомобіля "Mercedes" пішов "на з'ясування відносин» із травматичним пістолетом у руках, і невдовзі пролунав постріл – куля з близької відстані влучила в живіт його опонентові.

Постраждалого доставили до міськлікарні, а водія-стрільця, який зник на лімузині з місця події, розшукують співробітники міліції.

Обставини події з'ясовуються.