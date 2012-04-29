Уночі Жигулі зіткнулися з трактором: загинуло четверо людей

Як повідомляє прес-служба МНС України, сьогодні, 29 квітня, о пів на другу годину ночі у с. Єрчики Попільнянського району Житомирської області сталося лобове зіткнення легкового автомобіля ВАЗ 2101 і трактора «Case».

Унаслідок дорожньо-транспортної події загинуло 4 особи.

Всього в Україні протягом доби зафіксовано 88 ДТП, під час яких загинуло 16 осіб.