Уночі Жигулі зіткнулися з трактором: загинуло четверо людей
10:57, 29 квітня 2012Разное
1218 0
На Житомирщині у лобовому зіткненні легкового автомобіля з трактором загинуло четверо людей.
Як повідомляє прес-служба МНС України, сьогодні, 29 квітня, о пів на другу годину ночі у с. Єрчики Попільнянського району Житомирської області сталося лобове зіткнення легкового автомобіля ВАЗ 2101 і трактора «Case».
Унаслідок дорожньо-транспортної події загинуло 4 особи.
Всього в Україні протягом доби зафіксовано 88 ДТП, під час яких загинуло 16 осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter