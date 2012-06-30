Кіркоров оголосив про народження другої дитини

Зірка російського шоу-бізнесу Філіп Кіркоров оголосив під час свого концерту в столиці Болгарії, що вдруге став батьком.

У співаканародивсясин.Залзустрівновинуоплесками.



"Ценеймовірнехвилювання- виступативмісті, якемаєдлямене величезнезначення.Тутпохованамоямама.Ідивовижно,щосаме сьогодні,прилетівшивСофію, ядізнавсящасливуновину- у мененародилася другадитина,син!Ви неуявляєте, якепочуттярадостіменепереповнює.ДякуємоВсевишньомузаце! ", -цитуєспівака "Комсомольскаяправда".



Ім'ябатькопокине вибрав,у таємницізалишається іособаматері.Виданнювдалосялише з'ясувати,що вагадитини4кг200г, зріст -58сантиметрів.



Перша дитинаспівака, дівчинка Алла-Вікторія, народиласясім місяців тому- 26листопада.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter