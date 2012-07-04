У світі війни спалахували всього через кілька речей: кохання, релігію, землі, владу та мову

Мова належить до базових засадничих принципів існування держави. Бог та народ дав нам власну мову та попри всі випробування, що випали українцям – ми цю мову зберегли.

Мова, як сім’я, як Батьківщина – є святими та недоторканими, ними не можна торгувати, їх не можна розмінювати, їх можна шанувати та берегти.

Мої батьки привчили мене змалку шанувати рідну мову. Так само як привчили французи, німці, італійці, іспанці, поляки своїх дітей. Важко уявити собі будь кого, хто претендує на проживання в провідних європейських країнах, що він чи вона не будуть знати мови країни проживання. Навіть у маленьких країнах ЄС – Естонії, Литві, Латвії – мова єдина. Тому перше, що хочеться сказати тим, хто не гребуючи ніякими методами, по суті позбавляє українську мову статусу державної – «хочеш двомовності – спершу вивчи українську».

Два тижні тому я підготував законопроект, який забороняє держчиновникам в Україні займати будь-яку посаду без вільного володіння та використання української мови. Зараз цей законопроект пройшов експертизи в інституті імені Корецького та інституті мовознавства імені Потебні. Після доопрацювання його буде внесено на розгляд Верховної Ради і ми зробимо все аби його було прийнято.

Маніпулювання в голосування чужими депутатськими картками – неприпустимо. Маніпулювання базовими принципами існування держави – повинно бути покарано. Держава, яка має свої кордони, герб, прапор, гімн – повинна мати єдину державну мову. І ця мова – українська.