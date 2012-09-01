Експерти: Україну заповнить низькосортний бензин з Росії

Про це УНІАН заявили заступник директора науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев і виконавчий директор Асоціації «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України» Володимир Ємелін.

«Технічним регламентом пропонується використання пального стандарту Євро-3 до кінця 2016 року. У 2014 році закінчується ця історія в Митному союзі, а нам пропонують ще два роки після цього використовувати Євро-3. Уявіть собі, куди попливуть неякісні продукти з Казахстану і Росії», - відзначив В.Ємелін.

«Проект технічного регламенту щодо автомобільного бензину і дизельного пального виключає можливість реалізації якісного пального в Україні», - уточнив Г.Рябцев.

Водночас експерти звернули увагу на той факт, що підготовлений Міненерговугілля проект технічного регламенту виключає пальне, яке виготовляється з газового конденсату з додаванням біокомпонентів.

«Тобто те, що виробляє, наприклад, Шебелинський ГПЗ, взагалі ніяк не контролюватиметься», - сказав Г.Рябцев.

За словами експертів, аналогічна ситуація відбувається і з пальними сумішами. На даний момент в Україні не існує державного стандарту на пальні суміші, вони відсутні і в технічному регламенті.

30 серпня Міністерство енергетики і вугільної промисловості України на своєму сайті розмістило проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового і котельного пальних».

Проект документа дозволяє використання бензину і дизельного пального стандарту Євро-3 до кінця 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, Україна не раз відкладала повний перехід на стандарти якості пального Євро-4 і Євро-5.

23 листопада 2010 року експертно-аналітична група з питань стабільного функціонування ринку нафти та нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості при Кабінеті міністрів України (ЕАГ) підтримала продовження діючих стандартів якості пального на два роки.

12 листопада прес-служба Держспоживстандарту повідомила, що відомство пропонує з 1 січня 2011 року відмінити дію стандарту ДСТУ 4063-2001 тільки в частині високооктанових бензинів, а для бензинів А-76 і А-80 діятимуть старі стандарти.

На сьогодні в Україні діють два стандарти якості нафтопродуктів: ДСТУ 4063-2001 (аналог Євро-2) і ДСТУ 4839-2007 (відповідає Євро-4 -5). У 2007 році був прийнятий графік переходу на нові стандарти якості з паралельною відмовою від ДСТУ 4063-2001 з 1 січня 2011 року.

Про готовність з початку 2011 року освоїти випуск нафтопродуктів, що відповідають вимогам Євро-4 і Євро-5, заявили Одеський, Кременчуцький і Лисичанський НПЗ.

Модернізовані НПЗ і великі автозаправні мережі також виступають за перехід на покращені стандарти, пропонуючи запровадити систему диференційованого оподаткування за принципом «вище якість – нижче податок».