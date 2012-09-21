У Києві відкрили пам'ятник польському поетові (фото)

03:25, 21 вересня 2012
Разное
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У столиці України відбулося відкриття пам'ятника великому польському поету Юліушу Словацькому.

Міністр культури України Михайло Кулиняк та міністр культури і національної спадщини Республіки Польща Богдан Здроєвський на офіційній церемонії відкриття пам`ятника Юліушу Словацькому в Києві, 20 вересня 2012 р.

Монумент видатному полякові відкрили міністр культури України Михайло Кулиняк, міністр культури і національної спадщини Республіки Польща Богдан Здроєвський.

Автор пам'ятника - польський скульптор Станіслав Радванський, архітектор - Андрій Даниленко (Україна).

Відкриття монумента відбулося в рамках державного візиту Президента Республіки Польща Броніслава Коморовського в Україну.

Скульптура була виготовлена ​​і перевезена до Києва до 200-річчя з дня народження поета в 2009 році. До 2012 року пам'ятник зберігався на території Київського творчо-виробничого комбінату «Художник».

Пам`ятник Юліушу Словацькому в Києві встановлений поряд з Миколаївським костелом

Для встановлення пам'ятника Київська міська державна адміністрація виділила ділянку по вул. Велика Васильківська, 75 (поруч з костелом Св. Миколая).

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