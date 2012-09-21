У Києві відкрили пам'ятник польському поетові (фото)

Монумент видатному полякові відкрили міністр культури України Михайло Кулиняк, міністр культури і національної спадщини Республіки Польща Богдан Здроєвський.

Автор пам'ятника - польський скульптор Станіслав Радванський, архітектор - Андрій Даниленко (Україна).

Відкриття монумента відбулося в рамках державного візиту Президента Республіки Польща Броніслава Коморовського в Україну.

Скульптура була виготовлена ​​і перевезена до Києва до 200-річчя з дня народження поета в 2009 році. До 2012 року пам'ятник зберігався на території Київського творчо-виробничого комбінату «Художник».

Для встановлення пам'ятника Київська міська державна адміністрація виділила ділянку по вул. Велика Васильківська, 75 (поруч з костелом Св. Миколая).