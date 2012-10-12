300 сортів кімнатних фіалок представлені на виставці в Києві

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, всього на виставці буде представлено близько 300 сортів квітучих рослин.

Родзинкою цієї виставки, за задумом організаторів, стануть нові сорти колумнеї, яку можна вирощувати в домашніх умовах, однак вона не продається в квіткових магазинах і поширюється виключно між колекціонерами.

Упродовж огляду експозицій присутні зможуть поспілкуватися з колекціонерами та селекціонерами, отримати консультації з питань придбання, вирощування, розмножування рослин родини геснерієвих, а також висловити свої особисті враження про новинки.

Виставка працюватиме щодня з 11.00 до 18.00, у неділю – до 17.00, триватиме вона до 14 жовтня.

Вартість вхідного квитка – 10 грн, для школярів, студентів, пенсіонерів вхід – 5 грн.