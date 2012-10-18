У Софії Київській триває виставка народної ікони (фото)

Кияни та гості міста зможуть побачити цінні експонати сакрального мистецтва XVIII-XIX століть – унікальні ікони із фондів Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній», повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Колекцію сформовано на основі пошукових експедицій, що здійснювалися на території Чернігівської області. Більшість зразків іконопису, представлених на виставці, було врятовано від знищення під час масового закриття та руйнування православних храмів за радянських часів.

Представлені твори іконопису вирізняються між собою за стилем, манерою виконання, рівнем професійної майстерності, однак представляють класичну течію народного іконопису з обов’язковими стилізованими зображеннями великих квітів з додатковим дрібним рослинним орнаментом на брунатному тлі.

Також на виставці будуть представлені зразки рушників Чернігівщини із колекції краєзнавця Юрія Дахна.