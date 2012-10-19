Три водії-іноземці на смерть збили велосипедиста і поїхали

Про це УНІАН повідомили у Секторі громадських зв'язків УМВС у Чернігівській області.

За даними міліції, подія сталася у селі Чорнотичі Сосницького району пізно ввечері 16 жовтня. Один з водіїв вантажних автомобілів, що рухалися у колоні, збив велосипедиста, дві інші фури переїхали постраждалого. Іноземці замість того, щоб зупинитися й викликати "швидку допомогу", зникли з місця події. Чоловік від отриманих тяжких травм помер на місці.

Після надходження інформації про ДТП, правоохоронці ввели план "Перехоплення". Працівники ДАІ попередили митників, сусідні райвідділи міліції, орієнтували всі автопатрулі. Пошуки акцентували на встановлення вантажного автомобіля, оскільки на місці ДТП лишився уламок бампера.

Завдяки вжитим заходам, було встановлено автомобіль-порушник зі слідами ДТП (пошкодженим бампером і слідами крові), на двох інших фурах також було виявлено криваві сліди. І хоча спочатку колона планувала перетнути державний кордон у Грем'ячі Новгород-Сіверського району, після скоєного, аби замести сліди, водії змінили маршрут і почали рухатися у бік Сумщини.

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Усіх водіїв-іноземців, які намагалися утекти з місця ДТП, затримано згідно зі ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України. Вони перебувають у Чернігівському ізоляторі тимчасового тримання. Нині триває слідство, яке встановить ступінь вини кожного водія у колоні.