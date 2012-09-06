Дівчина, яку збив польський консул, померла

Про це повідомляє "Комсомольська правда в Україні".

ДТП отримала резонанс через те, що другий її учасник - співробітник Генерального консульства Польщі в Луцьку.

Анастасія, яка їхала на велосипеді, зіткнулася з джипом, за кермом якого виявився дипломат. На тій ділянці дороги обмеження швидкості - не більше 60 км на годину. Наскільки швидко їхав консул - загадка. Тоді ж в міліції заявили: велосипедистка їхала по зустрічній, а дипломат добровільно здав тест на алкоголь і дав вичерпні свідчення.

- Поки Настя лежала в лікарні, консул так і не запропонував нам допомогу, - розповіла подруга загиблої. - Допомагали небайдужі люди. Завдяки їм ми організували похорон.

Зараз родичі Насті сподіваються на об'єктивне розслідування. Родина Насті вже найняла адвоката, який буде захищати їхні інтереси.

Насті було 27 років. Без матері залишилися двоє синів.

За фактом ДТП порушили кримінальну справу, зараз проводяться необхідні експертизи.

Фото ЦГЗ УМВС у Волинській області та з сімейного архіву.