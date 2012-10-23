Через п'яного жартівника закрили кладовище

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, дзвінок надійшов сьогодні за телефоном «102». Чоловік повідомив, що цвинтарі на вул. Микулинецькій та в прилеглому до Тернополя селі Підгороднє заміновані.

Міліцейські служби одразу вирушили на кладовища, однак інформація про закладену вибухівку не підтвердилася. Разом з тим під час проведення пошукових робіт людей, які хотіли потрапити на цвинтар, правоохоронці не пускали.

Невдовзі оперативники затримали чоловіка, який повідомив про замінування. Він був у стані сильного алкогольного отруєння, його доставили в лікарню.

Чоловік зізнався у скоєному, зазначивши, що, випивши, вирішив пожартувати.

Стосовно нього складено адмінпротокол за хуліганство.