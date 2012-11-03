На Рівненщині Мерседес злетів у кювет: четверо загиблих
20:23, 03 листопада 2012Разное
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Сьогодні поблизу с. Малушка Березнівського району Рівненської області у дорожньо-транспортній пригоді загинуло чотири людини.
Водій не впорався з керуванням
Як повідомляє прес-служба МНС, за попередніми даними, водій легкового автомобіля «Мерседес 220» не впорався з керуванням, й автомобіль з’їхав у кювет. Водій та троє пасажирів загинули на місці.
На місці події працюють оперативна група та відділення рятувальників Теруправління МНС у Рівненській області, які проводять роботи з вивільнення тіл загиблих із автомобіля.
За фактом ДТП проводиться розслідування працівниками міліції.
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