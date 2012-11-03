На Рівненщині Мерседес злетів у кювет: четверо загиблих

Як повідомляє прес-служба МНС, за попередніми даними, водій легкового автомобіля «Мерседес 220» не впорався з керуванням, й автомобіль з’їхав у кювет. Водій та троє пасажирів загинули на місці.

На місці події працюють оперативна група та відділення рятувальників Теруправління МНС у Рівненській області, які проводять роботи з вивільнення тіл загиблих із автомобіля.

За фактом ДТП проводиться розслідування працівниками міліції.