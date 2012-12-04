ЗМІ: Під Обуховом джип протаранив міністерську іномарку

Про це йдеться у сюжеті ICTV.

У самому МВС інформацію не коментують. Зазвичай у машинах такого класу зазвичай їздять міністр, або ж його заступник.

З власних джерел телевізійникам вдалося дізнатися, що Volkswagen Phaeton рухався із машиною супроводу, коли по дотичній його протаранив Mitsubishi Jeep з багатьма нулями у номерному знаку. Водій позашляховика навіть не зупинився, тож його довелося наздогнати.

Чи був у салоні Volkswagen Phaeton міністр МВС Віталій Захарченко в міліції не коментують, невідомо також, чи отримав він якісь ушкодження. Щодо водія Jeep, відомо, що він перебув у стані алкогольного сп’яніння.