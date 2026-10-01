Пережила окупацію та повоєнну відбудову: жителька Волині відзначила 100 років

Жінка багато років була дояркою на фермі місцевого радгоспу "Любомльський".

У середу, 30 вересня, 100 років виповнилося жительці села Бірки Любомльської громади, що на Волині, ветерану праці Марії Черешньовій. Про це повідомила Любомльська міська територіальна громада.

Йдеться, що Черешньова народилася 30 вересня 1926 року. За століття життя вона стала свідком і учасницею подій, які охопили цілу історичну епоху. У молоді роки жінка пережила нацистську окупацію, у післявоєнний період її мобілізували на відбудову народного господарства, після чого вона працювала у Рівному.

Значну частину життя українка провела у Бірках, де мешкає й нині. Певний час вона працювала у прикордонному загоні в Любомлі. Пізніше багато років була дояркою на фермі місцевого радгоспу "Любомльський". Саме звідти жінка вийшла на заслужений відпочинок.

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Зі 100-річчям довгожительку привітали представники Любомльської міськради та Ради ветеранів.

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Нагадаємо, дослідники виявили статистичну закономірність між місяцем народження людини та тривалістю її життя. Найчастіше серед людей, які доживали до дуже похилого віку, траплялися ті, хто народився у грудні.

Так, вони, згідно з деякими дослідженнями, частіше досягали дуже похилого віку, ніж ті, хто народився в інші місяці. Одна з можливих причин може стосуватися ризику серцево-судинних захворювань – припускається, що люди, народжені наприкінці року, можуть мати дещо нижчу ймовірність розвитку окремих серцево-судинних проблем.

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