Вожді майя обіцяють контролювати ситуацію 21 грудня

Про це заявив перший секретар цієї ради.

"Це наше свято, і ми просимо владу уникнути конфронтації у зв'язку забороною на вільний вхід у всі священні місця, які перебувають під управлінням міністерства культури Гватемали", - наводить його слова РІА "Новости".

Вожді мають намір вирушити в Тікаль, один з головних центрів культури майя, щоб особисто контролювати ситуацію.

Влада заявляла раніше, що з огляду на величезний наплив туристів вхід до місць, пов'язаних з історією майя, цього дня буде обмежений. Наприклад, у Тікалі планується пропустити в археологічну зону 3 тисячі осіб, а якщо охочих буде більше, ввести чергу на вхід. До того ж саме там очікується присутність президента Гватемали Отто Переса Моліни, що може істотно обмежити можливості відвідування священних місць пересічними громадянами через заходи безпеки.