На Рівненщині у двох ДТП загинули четверо людей

Як повідомляє УЗГ МВС України, на трасі Київ-Ковель, неподалік м. Сарни у дорожньо-транспортній пригоді загинуло двоє людей. Як з’ясувалося, водій автомобіля «БМВ» з’їхав у кювет, а потім врізався у дерево.

Транспортний засіб рухався з Києва у напрямку Сарн. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням. У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій іномарки та його пасажирка 41–річна мешканка смт Рокитне загинули на місці пригоди.

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Також сьогодні двоє людей загинули внаслідок ДТП на трасі Київ-Чоп. Встановлено, що водій автомобіля ”Санг Йонг” не впорався з керуванням та вдарився у відбійник, після чого автомобіль перекинувся. У транспортному засобі перебувало троє пасажирів та водій.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка та 14-річний хлопець загинули на місці пригоди. 10-річного хлопця у тяжкому стані госпіталізовано в травматологічне відділення Дубенської центральної районної лікарні. При цьому водій джипу не постраждав.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання дістали загиблих і водія потерпілих з понівеченого автомобіля.

Причину обох ДТП встановлюють працівники Державної автомобільної інспекції.