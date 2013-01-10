Суд визнав незаконною роботу евакуаторів у Львові

Як повідомили УНІАН у прес-службі Прокуратури міста Львова, відповідне рішення прийнято сьогодні в провадженні за позовами прокуратури Львова та однієї з громадських організацій про скасування положень рішення виконавчого комітету Львівської міської ради, якими затверджено порядок роботи евакуаторів у місті.

„Згідно з чинним законодавством, тимчасове вилучення автомобілів за допомогою спеціальної техніки повинне здійснюватися лише працівниками Державтоінспекції. Усупереч цим вимогам, вказаним актом Львівської міської ради надано право приймати рішення щодо переміщення транспортних засобів уповноваженим особам міської ради і працівникам низки комунальних та інших підприємств міста. З огляду на такі порушення, судом згадані позови задоволено, а зазначені положення рішення виконкому Львівської міської ради визнано незаконними та скасовано”, - зазначається у повідомленні.

У прес-службі також повідомили, що на даний час за постановою прокуратури Львова, Львівська об’єднана фінансова інспекція у Львівській області перевіряє законність використання й отримання ЛКП «Львівелектротранс» коштів від громадян за евакуацію транспортних засобів.