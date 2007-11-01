Помер льотчик, який скинув атомну бомбу на Хіросіму (фото)

19:15, 01 листопада 2007
Разное
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Він просив не розголошувати місце свого поховання

Пол Тіббетс, 2003 р.
У США 1 листопада помер Пол Тіббетс (Paul Tibbets) - пілот і командир бомбардувальника B-29 "Енола Гей", який 6 серпня 1945 року здійснив перше в світі атомне бомбардування, скинувши бомбу "Малюк" на Хіросіму, повідомляє USA Today. Тоді загинули від 70 до 100 тисяч людей.

Тіббетс помер у своєму будинку в місті Колумбус, штат Огайо, у віці 92 років. Друзі повідомляють, що останнім часом він мав багато проблем із здоров`ям.

Перед смертю Тіббетс відмовився від церемонії поховання і попросив не ставити надгробка на могилі, щоб позбавити своїх недругів можливості збиратися для протестів у цьому місці.

 

Пол Тіббетс, у день першого атомного бомбардування
У 2004 р. з 12 членів екіпажу ”Еноли Гей” живими залишалися троє
Як зазначає USA Today, Пол Тіббетс ніколи не шкодував про те, що зробив, вважаючи, що виконав свій обов’язок перед батьківщиною. "Ви повинні врахувати обставини, того часу: йшла війна, і будь-які засоби були прийнятними, - заявив він в одному інтерв`ю, додавши: - Я сплю спокійно".

Лента.ру

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