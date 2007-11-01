Помер льотчик, який скинув атомну бомбу на Хіросіму (фото)

У США 1 листопада помер Пол Тіббетс (Paul Tibbets) - пілот і командир бомбардувальника B-29 "Енола Гей", який 6 серпня 1945 року здійснив перше в світі атомне бомбардування, скинувши бомбу "Малюк" на Хіросіму, повідомляє USA Today. Тоді загинули від 70 до 100 тисяч людей.

Тіббетс помер у своєму будинку в місті Колумбус, штат Огайо, у віці 92 років. Друзі повідомляють, що останнім часом він мав багато проблем із здоров`ям.

Перед смертю Тіббетс відмовився від церемонії поховання і попросив не ставити надгробка на могилі, щоб позбавити своїх недругів можливості збиратися для протестів у цьому місці.

Як зазначає USA Today, Пол Тіббетс ніколи не шкодував про те, що зробив, вважаючи, що виконав свій обов’язок перед батьківщиною. "Ви повинні врахувати обставини, того часу: йшла війна, і будь-які засоби були прийнятними, - заявив він в одному інтерв`ю, додавши: - Я сплю спокійно".

Лента.ру