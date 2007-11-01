Помер льотчик, який скинув атомну бомбу на Хіросіму (фото)
19:15, 01 листопада 2007Разное
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Він просив не розголошувати місце свого поховання
|Пол Тіббетс, 2003 р.
Тіббетс помер у своєму будинку в місті Колумбус, штат Огайо, у віці 92 років. Друзі повідомляють, що останнім часом він мав багато проблем із здоров`ям.
Перед смертю Тіббетс відмовився від церемонії поховання і попросив не ставити надгробка на могилі, щоб позбавити своїх недругів можливості збиратися для протестів у цьому місці.
|Пол Тіббетс, у день першого атомного бомбардування
|У 2004 р. з 12 членів екіпажу ”Еноли Гей” живими залишалися троє
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