Черновецький пофарбує міський транспорт, бо йому жити не хочеться

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив генеральному директору комунального підприємства «Київпастранс» Миколі ЛАМБУЦЬКОМУ протягом трьох тижнів підготувати проект розпорядження щодо введення єдиного кольору та символіки всього комунального пасажирського наземного транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення мер столиці дав сьогодні під час розширеної колегії Київської міської держадміністрації, на якому обговорювалось питання поліпшення роботи міського громадського транспорту.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, таку символіку необхідно ввести, щоб пасажири знали, хто їх обслуговує: приватний чи комунальний перевізник.

На засіданні колегії М.ЛАМБУЦЬКИЙ повідомив, що зараз ведеться активна робота з покращення умов перевезення пасажирів в центральній частині міста. За його словами, передбачено, що вже до кінця зими у визначеному рішенням Київради транспортному центрі столиці буде створено розгалужену систему міського пасажирського транспорту.

Зокрема, буде відновлено роботу історичних тролейбусних маршрутів №2 та №12, які з’єднують Софійську площу з залізничним вокзалом та вулицею Червоноармійською. Крім того, буде закінчено модернізацію чотирьох автобусних маршрутів в центрі Києва, у рамках якої кількість автобусів на цих маршрутах буде збільшено у 5-10 разів. Це будуть автобуси надвеликої місткості, які відповідають сучасним екологічним вимогам, тобто з пониженим рівнем викидів шкідливих речовин та низьким рівнем шуму.

«Київпастранс» планує, що після впровадження у центральній частині міста автоматизованої системи управління громадським пасажирським транспортом, а також після забезпечення цього транспорту окремими смугами на проїжджих частинах, для пасажирів будуть створені такі комфортні умови, що вони із задоволенням користуватимуться комунальним транспортом і при цьому не виникатиме необхідність у послугах приватних перевізників. За словами М.ЛАМБУЦЬКОГО, таким чином, у центрі міста відбудеться “природний перехід до використання лише комунального транспорту”. Подальша робота у цьому напрямку проводитиметься на основних магістралях міста, які зараз також перевантажені транспортом і, зокрема, приватними перевізниками.

Після заслуховування доповіді М.ЛАМБУЦЬКОГО міський голова попросив його звернути увагу на колір, у який пофарбовані комунальні автобуси, тролейбуси і трамваї.

«Чому у нас громадський транспорт різного кольору? Зверху такий отруйно-зелений колір трамваю, інші білі, жовті. Я іноді такого кольору бачу тролейбуси, що мені жити не хочеться», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

У відповідь М.ЛАМБУЦЬКИЙ пояснив, що нові одиниці комунального транспорту надходять місту пофарбованими у жовтий колір, який і визначено як колір комунального пасажирського транспорту. Крім того, у цей колір перефарбовуються тролейбуси та автобуси, які оновлюються та модернізуються.

Гендиректор «Київпастрансу» в інтерв’ю журналістам сказав, що робота з перефарбування рухомого складу міського пасажирського транспорту триває вже півтора роки, і на сьогодні 57% авто вже перефарбовано.