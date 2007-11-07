Помер начальник міліції Тернополя

У ніч на 6 листопада, після тривалої хвороби помер начальник Тернопільського міського відділення Управління Міністерства внутрішніх справ у Тернопільській області Богдан Воробець.

Голова тернопільської обласної державної адміністрації Юрій Чижмарь висловив співчуття сім`ї покійного.

Тимчасово виконуючим обов`язки начальника міліції міста став його перший заступник Василь Бурик.

На посаду начальника Тернопільського міського відділення Управління МВС у Тернопільській області Богдан Воробець був призначений у 2005 році.

Коммерсантъ-Україна