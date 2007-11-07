Помер начальник міліції Тернополя
09:09, 07 листопада 2007Разное
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На посаду він був призначений у 2005 році
У ніч на 6 листопада, після тривалої хвороби помер начальник Тернопільського міського відділення Управління Міністерства внутрішніх справ у Тернопільській області Богдан Воробець.
Голова тернопільської обласної державної адміністрації Юрій Чижмарь висловив співчуття сім`ї покійного.
Тимчасово виконуючим обов`язки начальника міліції міста став його перший заступник Василь Бурик.
На посаду начальника Тернопільського міського відділення Управління МВС у Тернопільській області Богдан Воробець був призначений у 2005 році.
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