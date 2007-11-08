44-річний чоловік стрибнув з мосту в Дніпро

У Запоріжжі, стрибнувши з мосту в Дніпро, розбився 44-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, НП сталася напередодні ввечері.

"7 листопада о 16 год. 17 хв. від чергового Запорізького ГУВС надійшло повідомлення про те, що з Преображенського мосту (понад 40 метрів над водою - УНІАН) стрибнув чоловік. На місце події виїхали співробітники рятувальної станції 2, які витягли тіло загиблого на берег і передали його працівникам райвідділу міліції Ленінського району Запоріжжя", - повідомили в МНС, зазначивши, що на сьогодні вже встановлено, що загиблий - місцевий житель.

Причини та обставини того, що сталося, встановлюють співробітники міліції.