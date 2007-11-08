Відбудеться презентація проекту TOUR2KIEV

10 листопада о 14.00 відбудеться презентація проекту TOUR2KIEV «Подорож у просторі та часі: Два маршрути – одна історія», присвяченого 90-річчю Жовтневої революції. Пропонується нестереотипний підхід до революційних подій. 14.00 – автобусна екскурсія місцями, пов`язаними з подіями Жовтневої революції (маршрут включає 12 об’єктів, зокрема, пам`ятник Петровському, Маріїнський палац, Арсенальні майстерні, Аскольдова могила, Косий капонір і інш.). Комфортабельний автобус чекатиме Вас біля будівлі УНІАН на вул. Трьохсвятительській; екскурсію проведе Марина Саморукова (київське історико-краєзнавче об`єднання «Кліо») 15.30-16.00 – прес-конференція в залі кав`ярні «Шоколадниця» (вул. Червоноармійська, 48); Після прес-конференції Вас чекає гарячий глінтвейн. Необхідна акредитація. Телефон: 228-51-16, e-mail: info@tour2kiev.com.

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