Стара схема ввезення дорогих автівок без мита повертається

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міндоходів.

Згідно з повідомленням, тільки у лютому українські митники виявили випадки незаконного імпорту відразу 30 автомобілів «Porshe», «Chrysler», «Jeep», «Mersedes», «BMW», «Audi», «Mazda». «Схема проста: автомобіль з іноземною реєстрацією ввозиться в Україну для комерційного використання тільки однією людиною, яка й оформляє імпорт. На підставі Стамбульської конвенції про тимчасовий імпорт такі автомобілі не підлягають оподаткуванню. Проте пізніше права на користування автомобілем передаються третім особам. Фактично – це класична схема, коли престижні автомобілі ввозяться в Україну за ціною нижче від ринкової і на замовлення клієнта», - йдеться у повідомленні Міндоходів.

У міністерстві стверджують, що підозри митників підтверджують і самі «ділки», які визнають, що працювали «на замовлення». Знайти такі автомобілі допомогли спільні рейди із співробітниками МВС. Автомобілі мали реєстраційні номери Словаччини, Латвії, Литви, Люксембурга, Придністров'я і Польщі, зазначається у повідомленні.

На порушників чекають штрафні санкції.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році продажі нових автомобілів в Україні знизилися вперше за останні три роки - на 1,5%, до 217,4 тис. одиниць. При цьому рівень продажів вітчизняних автомобілів упав на 27%, а рівень продажів іномарок збільшився на 6%.

Міністр доходів і зборів Олександр Клименко у січні 2013 року на першій відеонараді з керівниками регіональних підрозділів і центрального апарату податкової і митної служб назвав першочергові завдання податківців і митників, у числі яких - повний контроль за тим, який саме товар перетинає кордон і яким чином він оформлений за документами.

У 2012 році митні органи України порушили 172 кримінальні справи про контрабанду. Основними предметами контрабанди були наркотичні засоби - 70%, зброя - 15%, культурні цінності - 6%, сильнодіючі і отруйні речовини - 1,7%.