В Амстердамі пройде конкурс на кращий косяк

У середині листопада в Амстердамі пройде Міжнародний фестиваль конопель «Чаша каннабіса» («Cannabis Cup Awards»).

На фестивалі відбувається огляд останніх досягнень у галузі розведення марихуани. Міжнародне журі визначає кращий продукт шляхом нескінченних дегустацій, повідомляє сайт "Тут и там".Призи розподіляються у п`яти номінаціях: кращий кава-шоп, кращий гашиш, кращий продукт переробки конопель (наприклад, конопляне пиво), кращий кущ, вирощений в теплиці, і кращий сорт марихуани. Оцінюється вигляд, запах і смак продукту, а також ефект від нього. Переможець нагороджується перехідною золотою чашею. Дегустації супроводжуються концертами і вечірками.

Кількість суддів обмежена двома тисячами, отож заявки потрібно подавати якомога раніше. Досвідчений суддя здатен щодня дегустувати до 10 різновидів `дурману`, зберігаючи можливість мислити і пересуватися. Під час фестивалю проводяться численні і найчастіше платні заходи на тему конопель.

У Нідерландах легалізовані тільки легкі наркотичні речовини, які не викликають фізичної залежності, – марихуана і деякі рослинні психоделіки (наприклад, псилоцибінові гриби і мескаліновий кактус пейот). Продаються вони зазвичай в кава-шопах. Разом з тим, у будь-якому кова-шопі категорично заборонено вживати важкі наркотики і алкоголь, також туди не допускаються особи молодші 18 років.

Гриби і пейот продаються в смарт-шопах – маленьких магазинчиках, де можна крім цього купити все необхідне для вирощування вдома трави, грибів і кактусів, а також різних рослинних замінників екстезі і ЛСД.