"Свобода" провела пікет у одеського облавтодора

Як передає кореспондент УНІАН, близько 40 чоловік провели пікет з партійними прапорами «Свободи». Вони також тримали великий транспарант «За такі дороги – ламають ноги!».

Як пояснили УНІАН у прес-службі організації, пікетники вимагали привести у належний стан автомобільні дороги державного значення в регіоні, оскільки їх нинішній стан несе пряму загрозу життю і здоров'ю учасників дорожнього руху.

Учасники пікету намагалися передати начальникові Служби Вадиму Гордієвському відповідне звернення депутата Верховної Ради Павла Кириленка, але їх не пропустила охорона.

«З «боями» помічникові народного депутата П.Кириленка голові Одеської облорганізації ВО «Свобода» Андрію Малясу вдалося пройти до кабінету В.Гордієвського. «Свободівці» передали йому депутатське звернення з вимогою надати інформацію про суму бюджетних коштів, виділених у 2012-2013 роках на ремонт, будівництво і підтримку в належному стані автомобільних доріг державного значення в Одеській області, про використання вказаних коштів на вказані цілі, а також про заходи, що вживаються для приведення автомобільних доріг в області у належний стан», - повідомили у прес-службі.

У прес-службі, зокрема, відзначають автодорогу державного значення Т 1611 Балта - Кодима, у ремонті якої жителі райцентрів Балта і Кодима просили сприяння у П.Кириленка. Нинішній стан дороги, по суті, позбавляє місцевих жителів можливості нормального пересування.

Як стверджують у прес-службі, В.Гордієвський пообіцяв провести на Т 1611 Балта-Кодима хоча б ямковий ремонт.