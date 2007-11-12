Гамбург йде під воду (фоторепортаж)
13:15, 12 листопада 2007Разное
1985
Бушує ураган "Тіло"
Ураган "Тіло", що сформувався в районі Північного моря, дістався до Німеччини. По країні гуляє найпотужніший за останні 17 років циклон. Серйозно постраждало місто Гамбург. Морський порт і прилеглі до нього квартали повністю залило водою.
Стихія добралася і до історичної частини міста. Під водою опинилася навіть місцева визначна пам`ятка — старовинний рибний ринок. Зараз близько 500 рятувальників кинуто на відновлення міста. За допомогою спеціальних машин вони відкачують воду із затоплених станцій метро і підвалів житлових будинків.
Сегодня за матеріалами AFP, Associated Press
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