Гамбург йде під воду (фоторепортаж)

Ураган "Тіло", що сформувався в районі Північного моря, дістався до Німеччини. По країні гуляє найпотужніший за останні 17 років циклон. Серйозно постраждало місто Гамбург. Морський порт і прилеглі до нього квартали повністю залило водою.

Стихія добралася і до історичної частини міста. Під водою опинилася навіть місцева визначна пам`ятка — старовинний рибний ринок. Зараз близько 500 рятувальників кинуто на відновлення міста. За допомогою спеціальних машин вони відкачують воду із затоплених станцій метро і підвалів житлових будинків.

Сегодня за матеріалами AFP, Associated Press