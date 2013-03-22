Головне за день: огляд топ-новин

Кіпр переводить фінансову систему на надзвичайний стан

Уряд Кіпру вводить обмеження на рух капіталу через "надзвичайний стан" в економіці. Внесений на голосування в парламент законопроект передбачає більше десятка заходів.

Судді для повноти картини не вистачило Тимошенко - засідання перенесли

Київський районний суд Харкова переніс на 12 квітня розгляд кримінальної справи про порушення у діяльності корпорації “Єдині енергетичні системи України”. Тюремники стверджують, що Тимошенко власноруч написала заяву, у якій сказано, що вона не бачить підстав брати участь у засіданні суду і знову відвернулась до стіни.

Автобус «Харків – Одеса» зіткнувся з вантажівкою: є загиблий і поранені

У Херсонській області автобус з тридцятьма пасажирами зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок ДТП один пасажир автобуса загинув, ще двоє отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до лікарні.

В захисників Тимошенко кинули пакети з екскрементами

Після завершення засідання Київського райсуду Харкова у справі ЄЕСУ до Сергія Власенка, Олександра Плахотнюка та Андрія Кожем’якіна підійшли провокатори і кинули кілька поліетиленових пакетів з екскрементами.

НБУ: Держборг України за 2012 рік зріс до $135 мільярдів

Валовий зовнішній борг України у 2012 році збільшився на 7%, у т.ч. за IV квартал - на 2%, до 135 млрд дол.

Прокурор у справі Тимошенко стала заступником Пшонки

Наказом Генерального прокурора України Віктора Пшонки на посаду заступника генерального прокурора України призначена Лілія Фролова.

Рада ратифікувала угоду про спрощення візового режиму

Верховна Рада України ухвалила Закон „Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз”.

Язєв: Україна загнала в безвихідь переговори про двосторонній консорціум щодо ГТС

Україна завела переговори зі створення газового двостороннього консорціуму в безвихідь, заявив журналістам у Москві президент Російського газового товариства Валерій Язєв.

У нардепа вимагали $100 тисяч, погрожуючи розстрілом

До міліції надійшла заява від помічника народного депутата про те, що від його керівника вимагають 100 тисяч доларів. У разі ж відмови погрожують розстріляти нардепа.

ЗМІ: Опонента Засухи заарештували в Італії і тримають у тюрмі

Конкурент Тетяни Засухи по 94-му округу на парламентських виборах 2012 року Віктор Романюк, який переховується в Європі від переслідування, був заарештований в Італії.