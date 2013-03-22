Язєв: Україна загнала в безвихідь переговори про двосторонній консорціум щодо ГТС

Як передає власний кореспондент УНІАН у Російській Федерації, він, зокрема, сказав: «На мою думку, Україна україно-російські переговори зі створення консорціуму і взагалі щодо співпраці в газовій сфері загнала у безвихідь».

За словами В.Язєва, по-перше, РФ не влаштовує участь України в Митному союзі у форматі «3+1», а по-друге, нещодавно Президент України Віктор Янукович підписав два укази, згідно з якими Україна буде остаточно інтегрована в енергетичні співтовариство Європи. Зокрема, буде розділено газовий бізнес відповідно до Третього енергопакета.

«Це робить неприйнятною нашу двосторонню співпрацю», - наголосив В.Язєв і зазначив, що у створенні тристороннього консорціуму РФ не зацікавлена.

Таким чином, він вважає, що Україна крок за кроком робить кроки, які унеможливлюють співпрацю в газовій сфері.

В.Язєв наголосив, що за таких умов російська сторона активізуватиме роботу з будівництва «Південного потоку», а в перспективі - може розширити «Північний потік».

«Я сподіваюся, що в Україні знають, що роблять. Можливо, влада бачить вирішення проблеми в євроінтеграції, і розраховує газ купувати реверсом із Європи», - сказав В.Язєв і зазначив, що технічно це можливо, проте, навряд чи буде дешевше, ніж поставки з РФ.

Водночас він наголосив, що за таких умов РФ користуватиметься транзитним потенціалом ГТС України в мінімальному обсягу. І жодних зобов'язань за обсягами прокачування видаватися не буде.

Відповідаючи на питання УНІАН, який може бути мінімальний обсяг транзиту через Україну, В.Язєв сказав, що це залежатиме від кон'юнктури на європейському ринку, де скорочується споживання природного газу через економічну стагнацію, а також зростає роль поставок зрідженого природного газу (ЗПГ).

За його словами, в Європі вже створені комплекси з регазифікації на 170 млрд кубічних метрів ЗПГ, і хоча на сьогодні вони використовуються лише наполовину, в майбутньому цей обсяг збільшуватиметься.

«Тема консорціуму закрита Україною. Україна не хоче йти на створення двостороннього консорціуму. Ми не можемо без кінця стояти біля дверей і стукатися з проханнями пустити нас у консорціум», - сказав В.Язєв

Разом з тим він вважає, що відносини між країнами будуть нормальними, проте, без газового аспекту.

«У відносинах з Україною буде все добре, і ми будемо дружити домами», - сказав В.Язєв.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня на прес-конференції Президент України Віктор Янукович висловив переконаність, що Європа має брати участь в модернізації української газотранспортної системи. В.Янукович також зазначив, що Україна має гарантувати Європі стабільний транзит газу, і для цього потрібно найближчим часом знайти відповідь, як Україна модернізуватиме свою ГТС.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров під час прес-конференції для центральних і регіональних ЗМІ 19 березня заявив, що Європейський Союз до цих пір не продемонстрував готовність до участі в тристоронньому консорціумі з управління газотранспортною системою України.

При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день питання по модернізації ГТС необхідно вирішувати в найкоротші терміни.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи можна вважати, що рішення про двосторонній консорціум практично ухвалене, М.Азаров сказав: “Рішення буде тоді, коли буде підписано відповідну угоду”.

21 березня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав у інтерв'ю європейським ЗМІ, що Україна має гарантувати дотримання інтересів Росії при участі в газовому консорціумі, що зажадає відмови від приєднання до енергетичних правил ЄС.

Нагадаємо, Україна не виключає можливості передачі в оренду ГТС у рамках створення консорціуму з її управління. Поки що розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

Газотранспортна система України є другою в Європі та однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій становить 1 тис. 449.