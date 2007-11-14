Корпорація «Богдан» збільшила виробництво легкових машин

Корпорація "Богдан" в січні-жовтні на потужностях "Автомобільного заводу "Богдан" (раніше - Луцкий автомобільний завод) виготовила 42 563 легковиків, що на 23,82% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар корпорації Сергій КРАСУЛЯ.

За його інформацією, в загальному обсязі проведених автомобілів: ВАЗ - 15 523 од., Kіa - 13 857 од., Hyundaі - 13 183 од.

У жовтні поточного року виробництво легкових автомобілів зросло на 45,17% - до 6 036 - проти жовтня минулого року.

Як повідомляв УНІАН, в 2007 році корпорація планує збільшити випуск легкових автомобілів на 25% проти 2006 року, до 50,5 тис. штук.

Цього року планується розпочати випуск нових моделей Hyundai (Accent, SONATANF, SantaFeNew) і Кіа - OpirusNew, Cee`d, Carens.

У 2006 році корпорація «Богдан» збільшила виробництво легкових автомобілів різних марок і модифікацій на 31,3% або на 9 605 штук, проти 2005 року, до 40 294 штук.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва автотранспортних засобів різних типів. До її складу входять 20 компаній, серед яких: Автомобільний завод "Богдан", «Черкаський автобус», «Хюндай Моторс Україна», «Кіа Моторс Україна» та ін.