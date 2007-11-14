Ющенко скасував автомобільні спецзнаки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО з метою створення рівних умов та посилення відповідальності всіх учасників дорожнього руху постановив скасувати спеціальні номерні знаки для службових автомобілів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідний указ “Про скасування спеціальних номерних знаків для службових транспортних засобів” опублікований на офіційному сайті Президента.

Згідно з указом, Кабінету міністрів України доручено вжити в місячний строк заходів щодо скасування спеціальних номерних знаків для службових транспортних засобів.

Крім того, Міністерству внутрішніх справ України доручено забезпечити вилучення спеціальних номерних знаків для службових транспортних засобів, а також привести свої акти у відповідність із цим указом.

Указ набирає чинності від дня його опублікування.