Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня в нашому огляді:

З київського метро до кінця року зникнуть жетони - їх замінять картками

Столична влада вирішила замінити їх електронним квитком у вигляді пластикової картки, яку можна поповнювати відразу на кілька поїздок

Для українських випускників пролунав Останній дзвоник (графік ЗНО)

У суботу, 25 травня, свято відбудеться у школах із шестиденним тижнем навчання.

Азаров і Захарченко «прогуляли» годину запитань до Уряду

Урядовці цілу годину відповідали на запитання народних обранців

Депутати вирішили закрити сесію на тиждень раніше

Верховна Рада ухвалила постанову “Про внесення змін до постанови Верховної Ради України “Про календарний план проведення другої сесії Верховної Ради України сьомого скликання”.

У Росії назвали можливу умову поступки в ціні на газ

Президент Російського газового товариства Валерій Язєв не виключає поступок Україні щодо ціни на російський газ у разі «можливості втрати контракту».

Опитування: Міліції довіряє 1% українців

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Інститутом соціології НАН України

Попов назвав гей-парад у День Києва знущанням

«Це знущання над киянами – у День міста влаштовувати на Хрещатику такі паради. Це несерйозно. Ми цього не допустимо», – заявив Попов.

Генконсул РФ про образу татар: Не жалкую й не відмовляюся від жодного слова - ЗМІ

Генконсул РФ у Сімферополі не відмовляється від своїх висловлювань про кримських татар, не згоден з критикою і подав у відставку.

Держстат: Підприємства України в першому кварталі знизили прибуток у 6,5 раза

Підприємства України, за винятком малих підприємств і бюджетних установ, у першому кварталі 2013 року, порівняно з першим кварталом 2012 року, знизили прибуток до оподаткування в 6,5 раза - до 1,3 млрд грн.

Суркіса обрали віце-президентом УЄФА

Григорія Суркіса, котрий багато років очолював Федерацію футболу України, сьогодні в Лондоні на Конгресі УЄФА обрали віце-президентом керівного органа європейського футболу.

Букмекери вважають клуб Тимощука фаворитом фіналу Ліги чемпіонів

Матч почнеться завтра о 21.45 за київським часом і транслюватиметься відразу на трьох українських каналах - ТРК "Україна", "Футбол" і "Футбол+".

Київ святкує День міста: програма заходів

У програмі святкування заплановано багато заходів.