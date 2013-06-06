КМДА оголосила капітальний ремонт доріг (список вулиць)

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, замовником виконання робіт визначено КК «Київавтодор».

Так, «Київавтодору» доручено у встановлено порядку визначити генеральну підрядну організацію на виконання робіт та забезпечити розробку і затвердження проектно-кошторисної документації.

Фінансування робіт буде здійснюватись в межах бюджетних призначень, затверджених у бюджеті Києва на капітальний ремонт об’єктів вулично-шляхової мережі на 2013 та наступні роки.

У Голосіївському районі відремонтують шляхопровід на перетині проспекту Науки та магістралі безперервного руху.

У Дарницькому районі: вул. Російська (на ділянці від Харківського шосе до вул. Росошанської), вул. Горького (на ділянці від вул. Червоноармійської до провулку Березневого), вул. Левадна (на ділянці від вул. Березневої до вул. Мостової), вул. Садова (на ділянці від просп. Миколи Бажана до межі Києва).

У Деснянському районі: вул. Путивльська (на ділянці від вул. Кіото до провулку Путивльського), вул. Радистів (на ділянці від просп. Броварського до вул. Ушицької).

У Дніпровському районі: вул. Петра Запорожця (на ділянці від вул. Старосільської до вул. Курнатовського).

В Оболонському районі: вул. Куренівська (на ділянці від будинку №16 на вул. Куренівській до р. Сирець), вул. Прирічна (на ділянці від просп. Героїв Сталінграда до будинку №5 на вул. Прирічній).

У Печерському районі: вул. Михайла Грушевського (на ділянці від вул. Шовковичної до вул. Івана Мазепи), бульв. Марії Приймаченко (на ділянці від бульв. Лесі Українки до вул. Патриса Лумумби).

У Подільському районі: просп. Правди (на ділянці від вул. Маршала Гречка до вул. Газопровідної), вул. Хорива (навколо Фролівського жіночого монастиря), вул. Притисько-Микільська (на ділянці від вул. Хорива до вул. Фролівської).

У Святошинському районі: просп. Відрадний (на ділянці від вул. Пост-Волинської до вул. 9-го травня), вул. Генерала Наумова (на ділянці від вул. Підлісної до вул. Академіка Булаховського), вул. Тулузи (на ділянці від Кільцевої дороги до просп. Леся Курбаса), вул. Василя Кучера (на ділянці від вул. Сім’ї Сосніних до вул. Картвелішвілі), вул. Василя Стуса (на ділянці від просп. Академіка Палладіна до вул. Біличанської.

У Солом’янському районі: вул. Єрєванська (на ділянці від площі Комонавтів до вул. Курської), вул. Радянська (на ділянці від Кільцевої дороги до вул. Ватутіна та від будинку №12 до вул. Шевченка), вул. Шевченка (на ділянці від будинку №68 до будинку №76), вул. Героїв війни (на ділянці від вул. Повітрофлотської до вул. Леніна), вул. Леніна (на ділянці від вул. Шевченка до вул. Московської).

У Шевченківському районі: вул. Черкаська (в тому числі підпірна стінка), вул. Ольжича (на ділянці від вул. Олени Теліги до вул. Сирецької).