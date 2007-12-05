П`яний водій ”Опеля” врізався в електроопору: загинула пасажирка

У Запорізькій області під час дорожньо-транспортної пригоди загинула одна і травмовано 4 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, сьогодні вночі в смт.Михайлівка Запорізької області водій автомобіля "Опель Омега", перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на електроопору.

Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля загинула на місці пригоди, а водій та ще три пасажири з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні.