П`яний водій ”Опеля” врізався в електроопору: загинула пасажирка
11:46, 05 грудня 2007Разное
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Ще троє людей потрапили в лікарню
У Запорізькій області під час дорожньо-транспортної пригоди загинула одна і травмовано 4 осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, сьогодні вночі в смт.Михайлівка Запорізької області водій автомобіля "Опель Омега", перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на електроопору.
Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля загинула на місці пригоди, а водій та ще три пасажири з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні.
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