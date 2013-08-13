Сьогодні Міжнародний день шульги

Масовий рух лівшів, повідомляє РІА "Новости", почалося в 1980 році з мітингів у США на захист звільненого поліцейського Франкліна Вінборна. Він, як шульга, носив кобуру ліворуч, тоді як, за статутом, мусив носити її праворуч.

День шульги покликаний привернути увагу суспільства до проблем, з якими стикаються шульги у праворукому світі; привернути увагу дизайнерів, виробників і продавців до необхідності враховувати зручність при користуванні різними предметами; розвіяти забобони, які оточують лівшів протягом багатьох століть в різних культурах; заохотити наукове вивчення феномена ліворукості.

Шульги складають від 3% до 10% людства.