Сьогодні Міжнародний день шульги
06:16, 13 серпня 2013Разное
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Міжнародний день шульги (International Left-Handers Day) відзначається 13 серпня з 1992 року з ініціативи Британського клубу ліворуких (Left-Handers Club).
Масовий рух лівшів, повідомляє РІА "Новости", почалося в 1980 році з мітингів у США на захист звільненого поліцейського Франкліна Вінборна. Він, як шульга, носив кобуру ліворуч, тоді як, за статутом, мусив носити її праворуч.
День шульги покликаний привернути увагу суспільства до проблем, з якими стикаються шульги у праворукому світі; привернути увагу дизайнерів, виробників і продавців до необхідності враховувати зручність при користуванні різними предметами; розвіяти забобони, які оточують лівшів протягом багатьох століть в різних культурах; заохотити наукове вивчення феномена ліворукості.
Шульги складають від 3% до 10% людства.
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