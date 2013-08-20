У Харкові знайшли 50 кг ртуті

Як повідомляє Головне управління ДСНС України в Харківській області, 18 серпня об 11:45 на номер 101 надійшло повідомлення від працівників одного з підприємств про те, що під час проведення земляних робіт вони виявили пляшки зі сріблясто-білою рідиною, зовні схожою на ртуть. Пляшки з виявленою рідиною зберігались під землею в дерев’яному ящику.

До місця події прибула група хіміків Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Харківській області. Фахівці підтвердили, що рідина в ємностях – це ртуть у кількості приблизно 50 кг. Вона знаходилась у 6 скляних пляшках по 0,5 л та в 100 флаконах по 0,01 л.

На місці події також знайдено 15 скляних пляшок ємністю по 1 л з прозорою рідиною, яка виявилася ефірним спиртом. Ємності не були пошкоджені і жодна з небезпечних рідин не пролилась. Рятувальники обережно зібрали пляшки з рідинами для їх подальшої утилізації. Постраждалих немає.