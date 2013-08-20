Дороги на Сорочинський ярмарок обійшлися в 5 млн.

Про це УНІАН повідомили у Полтавській обласній службі автомобільних доріг.

За даними служби, днями шляховики встановили покажчики напряму з національною символікою «Козаки» безпосередньо на під'їзних автодорогах до місця проведення ярмарку.

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Крім того, на даний період нанесено більш як 335 км горизонтальної дорожньої розмітки, замінено 225 дорожніх знаків, встановлено 328 направляючих сигнальних стовпчиків, відремонтовано 22 автопавільйони, облаштовано і прибрано 6 майданчиків для відпочинку і стоянки автотранспорту, відремонтовано більш як 3280 кв. м покриття проїжджих частин автодоріг, механізованим способом скошено більш як 1420 км узбіччя автодоріг тощо.