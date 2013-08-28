Посадовця облавтодору судитимуть за смертельне ДТП

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, посадовець підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 288 КК У (порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху, вчинене особою, відповідальною за будівництво, реконструкцію, ремонт чи утримання автомобільних доріг, якщо це порушення спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження, або смерть).

Слідчими УМВС України на Львівській залізниці завершується досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка мала місце у жовтні 2011 року на ділянці автомобільної дороги Мукачево-Івано-Франківськ-Рогатин-Львів. Тоді внаслідок ДТП дві особи загинуло ще дві отримали тілесні ушкодження.

Як установлено в ході досудового розслідування, незважаючи на те, що філією «Львівська ДЕД» у жовтні 2011 року отримувались матеріали для проведення аварійного ямкового ремонту, внаслідок бездіяльності її посадовців, вказана автомобільна дорога відповідним чином відремонтована не була. Крім того, жодних дорожніх знаків, які б попереджали учасників дорожнього руху про такі ділянки також встановлено не було.

Відтак у вказаному провадженні, після проведення великої кількості судових експертиз слідчим за погодженням з процесуальним керівником прокуратури, оголошено про підозру посадовцю «Львівська ДЕД» ДП «Львівоблавтодор» у скоєнні вищезазначеного кримінального правопорушення.