Навіщо іракським екстремістам російські дипломати?

Дивно чути, як Росія намагається пов’язати глобальну тему боротьби з тероризмом із війною в Чечні. Нині знову напередодні петербурзького саміту лідерів найпотужніших демократичних держав плюс РФ раптом спливає чеченське питання в контексті тероризму. Та ще й де – в Іраку!

Якщо вірити урядовій “Российской газете” , то чеченські “бойовики” вже давно розгортають бойові дії в Іраку (невже в Росії вони вже виграли війну?), але щоб не було підозр, що газета придумала цю новину сама, вона посилається на дані італійської розвідки (не вірите – підіть і запитайте в італійських шпигунів). А нещодавно світ потрясло ще одне повідомлення з цього ж розряду: іракські терористи викрали російських дипломатів.

Відразу відчула якусь фальш у цій новині. Тоді подумалося: якщо раптом російські ЗМІ передаватимуть, що серед викрадачів були чеченці або що до Росії висуваються якісь вимоги стосовно війни в Чечні, то з цією “новиною” все зрозуміло.

І точно. Викрадачі, відповідно до повідомлень мас-медіа Росії почали вимагати... виведення військ із Чечні. Ось так... Виявляється глобальний тероризм, який став наслідком наступу західної демократії, поєднався з “тероризмом”, який став наслідком ксенофобської політики Росії.

Недолугість цього “поєднання” просто кричуща. Зразу згадуються вибухи в московських житлових будинках перед президентськими виборами в РФ, на яких переміг Путін...

Чергова публікація в російській пресі все “роз’яснила”.

“Навіщо іракцям озлобляти проти себе ще й Москву ?.. – “розмірковує” одне московське видання. - Жодне з екстремістських угрупувань так і не взяло відповідальності за теракт. Можливо, тут постаралася якась «третя сила»? Скажімо, та, якій вигідно, щоб Росія перед самітом «вісімки» в Петербурзі «на власній шкурі» переконалася, що Захід в Іраку зовсім не окупант, а «беззавітний захисник демократії перед лицем ісламізму ».

Що тут скажеш... Незграбні ручки спецслужб можна побачити неозброєним оком. Мало того, що своїх же дипломатів підставили, так ще й Захід звинуватили.

Погано працюєте, “товаріщі”, грубо і, як завжди, собі ж на шкоду.

Оксана Охрімчук