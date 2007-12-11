Шумахер сів за кермо таксі, щоб встигнути на літак

Минулої суботи семиразовий чемпіон світу "Формули-1" Міхаель Шумахер був вимушений сісти за кермо таксі, щоб встигнути на літак. Таксист був шокований незвичайним проханням гонщика, проте погодився передати кермо знаменитому пілотові, повідомило у вівторок AFP

38-річний Шумахер прилетів у суботу до Кобурга (Баварія) і взяв таксі до села Гехуельц за тридцяти кілометрів від міста, щоб забрати нового домашнього вихованця - щеня породи австралійський шепард на кличку Ед. Дорогою назад в аеропорт Шумахер з дружиною і двома дітьми зрозуміли, що ризикують запізнитися на літак. Тоді колишній пілот "Формули-1" ввічливо попросив водія таксі Тунсера Ілмаза дозволу сісти за кермо.

"Бути на пасажирському сидінні саме по собі було дивним для мене, але те, що машину вів Шумахер, було просто приголомшливо", - повідомив Ілмаз кореспондентові Muenchner Abendzeitung. "Він мчався на повній швидкості, проходячи всі повороти найнеймовірнішим чином". Ілмаз був винагороджений за цю незвичайну подорож - до належних 60 євро одержав ще 100.

Представник Шумахера Сабін Ким (Sabine Kehm) згодом підтвердила слова таксиста.

Знаменитий німецький гонщик, який живе нині в Швейцарії, закінчив свою кар`єру в "Формулі-1" в 2006 році. Незважаючи на те, що він взяв участь у недавніх тестових заїздах разом зі своєю колишньою командою, Ferrari, Шумахер підтвердив, що не збирається повертатися в Королівські гонки.

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