Президенту Академії Наук України Борису Патону виповнилося 95

Зокрема, сьогодні академіка привітав з днем народження Віктор Янукович.

«У вітчизняну історію Ви увійшли як видатний державний діяч, вчений світового рівня й талановитий організатор української науки. Завдяки вашим унікальним відкриттям і технічним розробкам Україна стала лідером у багатьох напрямках технічного прогресу», - зазначив Янукович, звертаючись до Патона.

Президент також висловив переконання, що Патон і його «надзвичайна працьовитість, цілеспрямованість, активна життєва позиція та невичерпний інтелект ще багато літ будуть слугувати мудрим дороговказом для нових поколінь української наукової еліти, вестимуть нашу молоду державу до вершин економічного розвитку».

Крім того, Янукович привітав і дійсних членів, членів-кореспондентів та співробітників Національної академії наук України із 95-річчям від дня заснування НАНУ, урочисте відкриття якої відбулося 24 листопада 1918 року.

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Також указом президента Борис Патон отримав орден «За заслуги» І ступеня за "визначні особисті заслуги у зміцненні науково-технічного потенціалу Української держави і багаторічне самовіддане служіння вітчизняній науці".

Довідка УНІАН. Борис Євгенович Патон народився 27 листопада 1918 року. У 1952 році отримав звання доктора технічних наук, 1953 року очолив Інститут електрозварювання АН, з 1962 року і до сьогодні обіймає посаду Президента НАН України (раніше - АН УРСР).

Борис Патон - автор понад 1000 публікацій, 20 монографій, понад 400 винаходів, перша людина, нагороджена званням Герой України.