Янукович висловив співчуття Борису Патону
18:45, 24 липня 2013Суспільство
2539 0
Президент України Віктор Янукович висловив співчуття президенту Національної академії наук України Борису Патону у зв’язку зі смертю його дружини Ольги Милованової.
Померла дружина Бориса Патона
Про це УНІАН повідомили у прес-службі очільника держави.
На тему: Янукович висловив співчуття рідним кінорежисера Мащенка
«Пішла з життя найрідніша для Вас людина. Це непоправна втрата для Вас, для всіх рідних та близьких. У цей скорботний час прошу прийняти мої найщиріші співчуття», - сказано у співчутті Януковича.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter