Янукович висловив співчуття Борису Патону

Про це УНІАН повідомили у прес-службі очільника держави.

На тему: Янукович висловив співчуття рідним кінорежисера Мащенка

«Пішла з життя найрідніша для Вас людина. Це непоправна втрата для Вас, для всіх рідних та близьких. У цей скорботний час прошу прийняти мої найщиріші співчуття», - сказано у співчутті Януковича.