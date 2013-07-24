Янукович висловив співчуття Борису Патону

18:45, 24 липня 2013
Суспільство
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Президент України Віктор Янукович висловив співчуття президенту Національної академії наук України Борису Патону у зв’язку зі смертю його дружини Ольги Милованової.

Борис Патон

Про це УНІАН повідомили у прес-службі очільника держави.

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«Пішла з життя найрідніша для Вас людина. Це непоправна втрата для Вас, для всіх рідних та близьких. У цей скорботний час прошу прийняти мої найщиріші співчуття», - сказано у співчутті Януковича.

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