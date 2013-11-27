ЗМІ: Владислава Ващука виписали з лікарні після ДТП
15:47, 27 листопада 2013Разное
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Колишнього футболіста Владислава Ващука, який минулого тижня потрапив у ДТП, виписали з лікарні
Владислав Ващук вийшов з лікарні
«Почуваюся більш-менш добре. Що не зідзвонювався ні з міліцією, ні з другою стороною аварії», - цитують Ващука Вести.
За його словами, Влад збирається відновлюватися після травми самостійно: «Напевно, доведеться поки повалятися вдома. Сподіваюся, це не займе багато часу. Зараз, крім свого здоров'я, нічим іншим займатися не буду», - говорить Владислав.
Нагадаємо, Владислав Ващук потрапив в аварію 20 листопада у Святошинському районі Києва. Автомобіль, яким керував футболіст, зіткнувся з вантажівкою, що рухалася в попутному напрямку.
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